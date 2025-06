Arrivano Gli Scatenati con i The Jackal | di cosa parla il nuovo programma con al centro i bambini

Preparati a scatenarti con i The Jackal e il loro nuovo show dedicato ai bambini: Gli Scatenati! Un mix di divertimento, avventure e tanto sano intrattenimento, pensato per coinvolgere i più piccoli in modo originale e coinvolgente. Questa stagione 2025-2026 segna una grande novità per la Rai, portando un programma che promette di diventare un appuntamento imperdibile. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere e quando potrai vederlo in tv!

La grande novità della stagione 2025-2026 della Rai è rappresentata da I The Jackal che avranno un programma tutto loro dal titolo Gli Scatenati. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando andrà in onda in tv. I The Jackal approdano sulla Rai con il programma Gli scatenati: quando in tv. I The Jackal sono i conduttori di Gli Scatenati. Il nuovo programma dell’emittente pubblica riprende un format di successo Mediaset, Chi ha incastrato Peter Pan, e vedrà al centro dello show bambini e bambine. La messa in onda è prevista, in prima serata, per novembre 2025 su Rai2. Al momento la data non è stata ancora ufficializzata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Arrivano Gli Scatenati con i The Jackal: di cosa parla il nuovo programma con al centro i bambini

