Arrivano fresco e maltempo | stop al caldo quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni

L’estate italiana 2025 ha raggiunto vette inaspettate, con temperature record che hanno sconvolto il paese. Ma ora, l’arrivo di un intenso maltempo segna un drastico cambio di rotta: il caldo estremo lascerà spazio a piogge e raffreddamenti significativi. È il momento di prepararsi a una svolta climatica che cambierà le regole del gioco. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

La settimana appena trascorsa ha segnato un nuovo primato climatico per l'estate italiana del 2025. Il caldo record ha investito quasi senza tregua l'intero territorio nazionale, con temperature che in molte città hanno toccato picchi davvero estremi. In diversi centri urbani si sono superati con facilità i 36-37 gradi, ma in alcune zone interne del Centro e del Sud si sono raggiunti, e in certi casi anche oltrepassati, i 40 gradi. Il sole implacabile, un'umidità opprimente e le notti tropicali hanno reso la permanenza nelle città particolarmente faticosa, costringendo migliaia di persone a ricorrere all'uso continuo di condizionatori, con picchi di consumo elettrico registrati in numerose regioni.