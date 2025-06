Arriva Sky Sport Legend | la storia dello sport sul nuovo canale

Sta per arrivare un evento imperdibile per gli appassionati di sport: alle ore 00:00, nasce Sky Sport Legend, il nuovo canale dedicato alla storia dello sport, disponibile su ch. 210. Un vero e proprio viaggio nel passato, attraverso emozionanti momenti, protagonisti indimenticabili e imprese leggendarie. Preparati a riscoprire la magia dello sport come non l'hai mai vista prima. La tua Casa dello Sport si arricchisce di un tesoro di ricordi e emozioni da vivere ancora una volta.

E' in arrivo, a mezzanotte di oggi, un nuovo canale nella vostra Casa dello Sport: Sky Sport Legend (ch. 210). Un grande 'cofanetto della memoria' per fare un salto nel passato e rivedere alcuni dei momenti sportivi che hanno fatto la storia. Grazie alla nostra library vi portiamo indietro nel tempo alla riscoperta di protagonisti.

Cosa succede ai canali Eurosport su Sky? Dal 1 Luglio 2025 Sky Sport Mix e Sky Sport Legend - A partire dalla mezzanotte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2025, i canali Eurosport su Sky spariranno dai tuoi schermi a causa della scadenza dell’accordo con Warner Bros.

Translate post In arrivo Sky Sport Legend! Un nuovo canale interamente dedicato ai grandi campioni e alle imprese che hanno fatto la storia dello sport. E su Sky Sport Mix, i top eventi dell’estate sempre a portata di zap. #SkySport #SkySportLegend Vai su X

La nostra storia inizia tanto tempo fa, in una terra dove sport e tradizione vivono da sempre — nel cuore della Val di Fiemme ?. Abbiamo inseguito un sogno che oggi è più vicino che mai a diventare realtà . Restate con noi, il meglio deve ancora arrivare. Vai su Facebook

Cosa succede ai canali Eurosport su Sky? Dal 1 Luglio 2025 Sky Sport Mix e Sky Sport Legend - Sky Sport Legend: un canale dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello sport, con partite memorabili, imprese leggendarie e grandi protagonisti. Lo riporta digital-news.it

