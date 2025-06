Arrestato Lerry Gnoli | travolse e uccise una donna con una ruspa sulla spiaggia

L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, aveva travolto con una ruspa cingolata una bagnante vicentina, Elisa Spadavecchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestato Lerry Gnoli: travolse e uccise una donna con una ruspa sulla spiaggia

In questa notizia si parla di: ruspa - arrestato - lerry - gnoli

Uccisa in spiaggia dalla ruspa, spunta un nuovo precedente per l'autista: era stato arrestato anche a Forlì - Tragedia a Pinarella: Lerry Gnoli, 54enne autista della ruspa che ha investito fatalmente una turista in spiaggia, ha un passato oscuro.

Cervia, investe una donna in spiaggia con la ruspa: arrestato Lerry Gnoli Positivo alla cocaina e con la patente revocata, stava operando senza autorizzazione ? Indagato per omicidio colposo. #Cervia #ruspa #incidente #LerryGnoli #ElisaSpadavecchia Vai su X

Lerry Gnoli, l'autista che a Cervia travolse e uccise una bagnante con la ruspa, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. L'uomo, di 54 anni, è accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di la Vai su Facebook

Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Pinarella, in carcere l’investitore; Arrestato Lerry Gnoli: l’autista che travolse e uccise una bagnante con la ruspa a Cervia; Arrestato Lerry Gnoli, con una ruspa aveva travolto e ucciso una donna sulla spiaggia di Pinarella.

Arrestato Lerry Gnoli: travolse e uccise una donna con una ruspa sulla spiaggia - L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, aveva travolto con una ruspa cingolata una bagnante vicentina, Elisa Spadavecchia ... Si legge su ilgiornale.it

Lerry Gnoli, arrestato l'autista che travolse la bagnante Elisa Spadavecchia con la ruspa sulla spiaggia di Cervia - Lerry Gnoli, il 54enne indagato per omicidio colposo perché aveva ucciso una bagnante sul litorale ravennate, è stato arrestato. Da msn.com