Arrestato Lerry Gnoli l' autista che travolse una bagnante con la ruspa

Un drammatico episodio scuote la tranquillità di Cervia: Lerry Gnoli, l’autista coinvolto nella tragica collisione con una bagnante, è stato ufficialmente arrestato. La vicenda, avvenuta lo scorso 24 maggio sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha portato le autorità a intervenire con fermezza. La giustizia ora fa un passo avanti per fare luce su questa tragedia e garantire che la verità venga a galla.

Sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato Lerry Gnoli in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. Si tratta del 54enne indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro perché attorno alle 10.30 del 24 maggio scorso, un sabato, sotto l’azione di sostanze stupefacenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arrestato Lerry Gnoli, l'autista che travolse una bagnante con la ruspa

