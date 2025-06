Arrestato Lerry Gnoli con una ruspa aveva travolto e ucciso una donna sulla spiaggia di Pinarella

Una tragica vicenda che ha sconvolto la Riviera Romagnola: Lerry Gnoli, 54 anni, è stato finalmente arrestato dopo aver travolto e ucciso una donna innocentemente distesa sulla spiaggia di Pinarella. L’incidente, avvenuto il 24 maggio sotto l’effetto di cocaina, aveva lasciato tutti senza parole. La giustizia ha fatto il suo corso, portando alla cattura di chi ha causato questa perdita irreparabile. Continua a leggere.

È stato arrestato Lerry Gnoli, il 54enne che il 24 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, lungo il litorale ravennate, ha investito e ucciso con una ruspa, mentre era sotto effetto di cocaina, una bagnante di Vicenza. La vittima si chiamava Elisa Spadavecchia e aveva 66 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

