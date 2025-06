Arrestato l' autore vignetta su Maometto

L'arresto di un autore turco per aver disegnato una vignetta satirica su Maometto riaccende il dibattito sulla libertà d'espressione e i limiti della satira. Questa vicenda mette in luce le tensioni tra diritto alla provocazione e rispetto delle sensibilità religiose, creando un acceso confronto che coinvolge istituzioni, artisti e cittadini. Fino a dove si può spingere la libertà creativa senza ledere i valori più profondi? La risposta, come spesso accade, rimane complessa e controversa.

23.03 Un autore turco è stato arrestato per avere disegnato una vignetta satirica che raffigura il Profeta dell'Islam Maometto, apparsa alcuni giorni fa su Leman, storico settimanale di satira. "Maledico ancora una volta coloro che cercano di seminare l'ipocrisia dipingendo caricature del nostro profeta",ha detto Ali Yerlikaya, Ministro dell'Interno, annunciando l'arresto dell'artista identificato con le iniziali D.P. Prima dell'arresto, un gruppo di islamisti ha assaltato la sede di Leman, ad Istanbul con pietre e bastoni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

