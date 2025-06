Arrestato Daniel Nilsson il Bonus di Avanti un altro

Un nuovo colpo di scena scuote il mondo dello spettacolo: Daniel Nilsson, celebre "Bonus" di Avanti un altro, è stato arrestato a Breuil-Cervinia con l'accusa di maltrattamenti. La vicenda, avvenuta durante un weekend di vacanza, ha portato all'intervento dei carabinieri dopo un violento alterco con la compagna. La notizia ha suscitato sconcerto tra fan e colleghi, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Daniel Nilsson, 45enne modello svedese noto per essere il " Bonus " del quiz di Canale 5 Avanti un altro, è stato arrestato a Breuil-Cervinia dove si trovava in vacanza con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. L'episodio risale al weekend. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe avuto un violento litigio poi degenerato in aggressione fisica da parte dell'uomo. I carabinieri intervenuti sul posto hanno appreso dalla giovane donna che non si è trattato di un caso isolato e hanno dunque fatto scattare il Codice rosso, il meccanismo di tutela rafforzata per le vittime di violenza domestica e di genere, che ha portato all'arresto immediato.

