Arpino Cantine d' estate

Preparati a vivere un'estate indimenticabile ad Arpino con le Cantine d'estate 2025! Sabato 5 luglio, dalle ore 19:00, il centro storico si trasforma in un palcoscenico di sapori, musica e allegria: street food, vini pregiati, birra artigianale, mercatini e musica dal vivo ti aspettano per una serata all'insegna del buon gusto e della convivialità. Vieni a scoprire come l’autentica tradizione si unisce alla festa moderna...

Ad Arpino tornano le Cantine d'estate, edizione 2025! Sabato 5 Luglio a partire dalle ore 19:00 troverete Street Food nelle Cantine, vino e birra, musica dal vivo & Dj Set ed i tradizionali mercatini. Il Centro Storico in festa con un'esplosione di gusti e sapori a riempire una bella serata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

