Arlecchinino Viaggi Srl in liquidazione | primi rimborsi per i viaggiatori traditi

Un’ombra di incertezza che finalmente si sta dissipando: i primi rimborsi stanno arrivando ai viaggiatori traditi da Arlecchino Viaggi Srl, la cui chiusura improvvisa a Bergamo ha lasciato molti senza sogni e senza soldi. Grazie all’impegno di Federconsumatori Bergamo, si apre una speranza concreta per chi si era visto negare il diritto a un viaggio e a un giusto risarcimento. La vicenda testimonia l’importanza di difendere i consumatori e di avere fiducia nella giustizia.

Bergamo. Alcuni associati di Federconsumatori Bergamo coinvolti nella chiusura improvvisa dell’agenzia Arlecchino Viaggi Srl stanno finalmente per ottenere i primi risarcimenti. La vicenda risale all’agosto 2023, quando l’agenzia con sede a Seriate ha cessato le attività senza alcun preavviso, lasciando a terra numerosi clienti, già in possesso di contratti e ricevute di pagamento per pacchetti turistici mai realmente confermati. Un comportamento che ha avuto pesanti ripercussioni economiche e personali su molte famiglie bergamasche. Ma non solo, perché è stata tradita la fiducia di molti clienti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it