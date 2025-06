Ariano Irpino sospesa l' erogazione idrica per la riparazione di un guasto

Ariano Irpino si prepara a un breve momento di disagio: Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato la sospensione dell’erogazione idrica per riparare un guasto sulla rete. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare quanto prima il servizio, garantendo la sicurezza e l’efficienza della rete. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e grazie per la vostra pazienza durante questa operazione di manutenzione.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, dovendo eseguire una riparazione sulla rete idrica nel territorio del Comune di Ariano Irpino (AV), si rende necessaria la sospensione dell'erogazione idrica. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

