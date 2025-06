Aria condizionata ecco perché si litiga sempre E i consigli del medico per combattere l’afa

L’aria condizionata, la doccia fredda, la birra e l’ozono: protagonisti di un dibattito acceso tra esperti e appassionati. Ma cosa c’è di vero dietro queste opinioni? Abbiamo intervistato Carlo Signorelli, epidemiologo del San Raffaele, per scoprire i consigli del medico e capire come proteggere la nostra salute senza rinunciare ai piaceri estivi. Scopriamo insieme le risposte più interessanti e i trucchi per vivere al meglio questa stagione.

Intervista a Carlo Signorelli del San Raffaele. “La doccia fredda non sempre fa bene. Semaforo giallo alla birra. L’ozono un nemico subdolo quando ci si trova all’aperto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Aria condizionata, ecco perché si litiga sempre. E i consigli del medico per combattere l’afa

In questa notizia si parla di: aria - condizionata - ecco - litiga

"Fermi in campagna senza aria condizionata" - Fermi in campagna senza aria condizionata: un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere. I pendolari della linea ferroviaria si trovano a dover affrontare continui disservizi, mentre il caldo estivo diventa insopportabile.

Altro che “non si trovano più affari”… ECCOLO. 40.000 euro. Ufficio con doppia vetrina, ingresso indipendente, pronto da mettere a reddito. Dove? A Domegliara, Sant’Ambrogio di Valpolicella. In mezzo a negozi già avviati. Passaggio? C’è. Visibilità? Vai su Facebook

Nest Learning Thermostat litiga con i condizionatori dopo patch bacata; Italiani «attaccabrighe». La classifica dei dieci motivi per cui si litiga in condominio; Vita in condominio, ecco i 10 motivi che ci fanno litigare con i vicini di casa.

Aria condizionata, ecco perché si litiga sempre. E i consigli del medico per combattere l’afa - La temperatura giusta per tutti coloro che condividono una stanza semplicemente non esiste. Da repubblica.it

Aria condizionata in auto? Rischi fino a 444 euro di multa: ecco quando non devi accenderla - MSN - Attenzione all’aria condizionata in auto, può farti rischiare fino a 444 euro di multa: il motivo è assurdo, L'articolo Aria condizionata in auto? Scrive msn.com