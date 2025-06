Arezzo Cutolo accelera sulla difesa | Puntiamo a Redolfi e a due terzini

Arezzo Cutolo accelera sulla difesa: dopo aver chiuso con Venturi, il direttore sportivo si concentra su rinforzi strategici. Obiettivo Redolfi e due terzini di qualità , per rafforzare la linea difensiva e puntare alla massima competitività . Con incontri già avviati con il Mantova, la campagna acquisti amaranto entra nel vivo. La sfida ora è concretizzare i colpi giusti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

"Riprendiamo subito i contatti con il Mantova per Redolfi e cercheremo di accelerare per il terzino destro ". Nello Cutolo detta tempi e strategie quando inizia una nuova settimana chiave per il mercato amaranto. Dopo l'acquisto del portiere Venturi, il direttore sportivo resta concentrato sulla difesa dove ci sono da inserire almeno tre tasselli: un centrale e due terzini. Per il ruolo al centro, la prima scelta è il 31enne giocatore del Mantova, 19 presenze e due reti nell'ultimo campionato di serie B. Difensore strutturato, forte fisicamente, il suo arrivo garantirebbe centimetri ed esperienza al reparto che ha già in Chiosa il suo leader designato e prossimo capitano in pectore dopo la scelta dell'Arezzo di non confermare Settembrini.