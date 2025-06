Arera ' da domani la bolletta di luce e gas sarà più chiara'

A partire da domani, 1 luglio, la bolletta di luce e gas sarà più chiara e comprensibile grazie alle nuove modalità di emissione introdotte da ARERA. Questo cambiamento mira a semplificare la lettura e la comprensione delle fatture, con un formato uniforme che mette in evidenza informazioni essenziali come quantità, prezzo e dettagli dell’offerta. Un passo importante verso la trasparenza energetica, perché conoscere meglio i propri consumi aiuta a risparmiare e a fare scelte più consapevoli.

Da domani, 1 luglio, debutta la nuova bolletta luce e gas "più chiara e comprensibile". Lo ricorda l' Arera spiegando che "i venditori di elettricità e gas saranno obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato, più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo ' Scontrino dell'energia ' che riporta quantità per x prezzo, e il ' Box dell'offerta ' che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente". La novità, si legge nella nota dell'Autorità, "ha l'obiettivo di migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie (esclusi i clienti in Maggior tutela), condomini, piccole e medie imprese e Bt altri usi (come box, cantine e magazzini)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arera, 'da domani la bolletta di luce e gas sarà più chiara'

