Archiviato il caso sulla morte di Mario Paciolla la mamma | Non ci arrenderemo mai

Dopo la chiusura del caso Mario Paciolla, la voce di una madre determinata e di tutta la comunità non si spegne. In piazza, amici, associazioni, partiti e sindacati si uniscono ancora una volta, pronti a rivendicare verità e giustizia per il cooperante italiano. Il 15 luglio, una manifestazione simbolica e coinvolgente rinnova l’impegno di non arrendersi mai. Continua a leggere e scopri come questa battaglia prosegue.

In piazza amici, associazioni, partiti e sindacati, dopo la decisione di archiviare il caso sulla morte del cooperante italiano. Il 15 Luglio una manifestazione per rilanciare la lotta per la verità e la giustizia.

