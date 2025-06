Archiviata l’indagine sulla morte in Colombia del cooperante italiano Mario Paciolla

L’archiviazione dell’indagine sulla tragica morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato senza vita in Colombia, chiude un capitolo carico di mistero e dolore. Il giovane di 33 anni, impegnato come osservatore ONU, aveva lavorato su tematiche delicate legate al conflitto tra governo e Farc. Ora, resta aperto il dibattito sulla verità dietro quella drammatica fine, che ha segnato profondamente l’Italia e la comunità internazionale.

Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine sulla morte del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato senza vita il 15 luglio 2020 nella sua casa di San Vicente del Caguán, in Colombia, dove operava per le Nazioni Unite come osservatore Onu dell’accordo tra il governo e le Farc. Il decesso di Paciolla, che aveva 33 anni, è stato inizialmente classificato come suicidio. Ma il cooperante italiano aveva lavorato a un dossier su un bombardamento su un villaggio da parte del governo di Bogotà in cui furono uccisi anche bambini, che avrebbe portato l’anno precedente alle dimissioni del ministro della Difesa Guillermo Botero. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Archiviata l’indagine sulla morte in Colombia del cooperante italiano Mario Paciolla

