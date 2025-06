Architetti eletto un coordinatore per gli ordini del Sud

Una nuova fase di collaborazione e crescita prende forma nel Sud Italia con l’elezione del nuovo coordinatore degli Ordini degli Architetti. A Napoli, presso la moderna sede dell’Ordine, si è svolta una giornata ricca di confronto e progetti condivisi, coinvolgendo 25 ordini regionali. Questo momento rappresenta un passo importante verso un futuro di innovazione e sinergia tra professionisti. La strada verso nuovi traguardi è ormai tracciata.

A Napoli il Coordinamento degli Ordini degli Architetti del Sud: eletto il nuovo coordinatore. Si è svolta presso la nuova sede dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in via Brin, una giornata di confronto e lavoro che ha riunito, nell'ambito del Coordinamento degli Ordini del Sud Italia, 25 Ordini delle

Franco De Lorenzi nuovo Coordinatore degli Ordini degli Architetti del Sud - Un nuovo capitolo si apre per gli architetti del Sud Italia con Franco De Lorenzi, nominato nuovo coordinatore degli Ordini.

