ArcelorMittal Luogosano sospesi i licenziamenti

La recente notizia di ArcelorMittal Luogosano sospende i licenziamenti rappresenta un sospiro di sollievo per l’Irpinia. Dopo visite e manifestazioni di interesse, l’unica proposta concreta si focalizza su un imprenditore campano, che potrebbe ridare vita allo stabilimento. Questa svolta apre nuove speranze per il futuro dei lavoratori e dell’economia locale, dimostrando come l’impegno e l’innovazione possano fare la differenza.

LUOGOSANO — Rispetto alle manifestazioni di interesse, che hanno incluso anche visite dirette presso lo stabilimento di Luogosano, al momento l’unico progetto concreto per il salvataggio della fabbrica irpina di ArcelorMittal fa capo a un imprenditore campano. Su questa ipotesi, l’advisor. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

