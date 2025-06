Arbitro Real Madrid Juve | designato il fischietto del match degli ottavi del Mondiale per Club Ecco chi dirigerà la sfida

Una sfida tra grandi del calcio si avvicina, e l’attesa cresce per il tanto atteso ottavo di finale del Mondiale per Club 2025 tra Juventus e Real Madrid. Ma chi sarà a dirigere questa cruciale partita? La FIFA ha annunciato che sarà il fischietto polacco Szymon Marciniak a arbitrare l’incontro, garantendo una direzione impeccabile e avvincente. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sul prossimo grande appuntamento.

Arbitro Real Madrid Juve: designato il fischietto del match. Chi arbitrerà la partita degli ottavi di finale del nuovo Mondiale per Club FIFA. La Juve si prepara ad affrontare il Real Madrid di Xabi Alonso nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Come reso noto dalla FIFA, sarà il fischietto di Szymon Marciniak a dirigere l’incontro, affiancato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik e con il norvegese Espen Eskas designato come quarto uomo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Real Madrid Juve: designato il fischietto del match degli ottavi del Mondiale per Club. Ecco chi dirigerà la sfida

In questa notizia si parla di: realmadrid - juve - match - ottavi

#RealMadridJuve, streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match degli ottavi di finale del #MondialeperClub Vai su X

La Juve perde male col City e stacca il pass per gli ottavi da seconda. Il rischio concreto ora è un super big match contro il Real. Come finirà secondo te? #juventus #city #fifaCWC #guardiola #realmadrid Vai su Facebook

Orario Real Madrid Juve, quando si gioca l'ottavo di finale; Pronostico Real Madrid-Juventus quote ottavi Mondiale per club; Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario.

Orario Real Madrid Juve, ecco quando si gioca il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club - I bianconeri sognano l’accesso ai quarti Martedì 1 luglio, al Mondiale per Club, toccherà nuovamente alla Juventus. Secondo juventusnews24.com

Gatti salta l’allenamento della vigilia di Real Madrid Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero. Novità dagli USA - Come appreso da Juventusnews24, infatti, Federico Gatti ha saltato la seduta di allenamento odierna, ... Riporta juventusnews24.com