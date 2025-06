Arancio meccanico | la minicar discarica fa schifo davanti all’Ipercoop

un ambiente più autentico e meno sterile), questa mini auto si trasforma in simbolo di incuria e scarsa civiltà. Un episodio che, purtroppo, evidenzia quanto ancora ci sia da fare per sensibilizzare e rispettare il nostro spazio pubblico. Perché l’educazione civica non è solo un concetto astratto, ma un impegno quotidiano di tutti noi.

Dalla redazione de L’Ortica, sempre all’erta contro i campioni del degrado e della maleducazione civica, ecco l’ennesimo episodio di puro schifo urbano. Una di quelle scene che ti fanno girare le palle anche se sei buddista. Ci troviamo nel parcheggio dell’Ipercoop, dove una povera minicar Citroën Ami, invece di ricaricare energia, ricarica solo indignazione. Posteggiata beatamente accanto ai bidoni della spazzatura (forse per sentirsi in compagnia), la vetturetta sembra essere stata trasformata in una succursale della Sei o, peggio, in una discarica mobile. Dal parabrezza si intravede un’orgia di sporcizia e disinteresse: bucce di arancia marce allineate sul cruscotto come trofei, volantini pubblicitari, stracci zozzi, un secchio colmo di non si sa bene cosa – forse cemento, forse rifiuti da cantiere, forse resti umani (non vogliamo indagare troppo) – e altro ciarpame degno di una discarica abusiva. 🔗 Leggi su Lortica.it