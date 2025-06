Appunti per una nuova economia del mare | un’alleanza con l’industria del Nord-Ovest Di cosa si tratta

Nel cuore di Genova, Assagenti ha festeggiato gli ottant’anni di una storia ricca e innovativa, sottolineando il ruolo cruciale degli agenti e mediatori marittimi nell’evoluzione dello shipping globale. Un’occasione per riflettere sul futuro, promuovendo una nuova economia del mare attraverso un’alleanza strategica con l’industria del Nord Ovest. Un passo deciso verso un domani sostenibile e competitivo, in cui il ruolo di questi professionisti si conferma centrale.

L’associazione degli agenti e mediatori marittimi Assagenti ha celebrato, a Genova, durante il mese di giugno, gli ottant’anni, con una serie di eventi culminati in un’assemblea pubblica dedicata proprio al ruolo in evoluzione degli agenti e mediatori marittimi, vere e proprie sentinelle dello shipping mondiale, alla loro storia e alla loro presenza nei momenti chiave della storia portuale genovese e non solo. Non solo celebrazioni però. Dal presidente di Assagenti, Gianluca Croce, è arrivata una proposta a operatori e istituzioni per consentire all’Italia di diventare punto di riferimento per la logistica del sistema produttivo nazionale ed europeo, superando i colli di bottiglia che la frenano: “In assenza di un dialogo – ha detto Croce – le vecchie chiavi non possono aprire nessuna serratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Appunti per una nuova economia del mare: un’alleanza con l’industria del Nord-Ovest. Di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: appunti - economia - mare - alleanza

Una notizia bella, giusta. Una volta ogni tanto. Coop Alleanza 3.0 di Coop Italia ha annunciato di aver ufficialmente bandito numerosi prodotti israeliani dai propri supermercati e, al contempo, reso disponibile la Gaza Cola, il cui ricavato contribuirà a sostenere Vai su Facebook

Appunti per una nuova economia del mare: un'alleanza con l'industria del Nord-Ovest. Di cosa si tratta; Prima Guerra mondiale: riassunto e sintesi degli eventi principali.

>>>ANSA/Marina e Confindustria, alleanza per l'economia del mare - una importanza strategica notevolissima per il nostro Paese e, in modo specifico, per il nostro ... Da ansa.it

Tecnologie subacquee. Alleanza strategica per i fondali - MSN - La firma del protocollo è stata l’occasione per dibattere alcuni temi di sviluppo dell’economia del mare. Lo riporta msn.com