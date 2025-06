Appunti di Wimbledon | si gioca di sera? Quali campi hanno il tetto coperto? E cosa succede sul 6-6 al quinto?

Wimbledon, il prestigioso torneo dell’All England Club, si appresta a emozionare gli appassionati di tennis, con molte partite in programma di sera. Alcuni campi sono dotati di tetto coperto, garantendo continuità anche in caso di pioggia. Sul 6-6 al quinto set, tutto può ancora succedere, rendendo ogni momento un’incognita avvincente. Ma quali campi offrono questo comfort e cosa accade in quella fase decisiva? Scopriamolo insieme.

Wimbledon prende il via quest'oggi sui campi dell'All England Club a Londra e le attese non mancano per quello che lo Slam potrebbe riservare. Nel singolare maschile si pensa che la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz possa replicarsi, ma c'è un Novak Djokovic che potrebbe sgambettare in una possibile semifinale il pusterese e concedersi un'altra chance. Ci sono però dei particolari da tenere a mente relativi al torneo. SESSIONE SERALE. Questo Major non prevede sessioni serali regolari come gli altri (Australian Open, Roland Garros e US Open). Ci sono però delle precisazioni da fare.