Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento taxi | ecco cosa prevede

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento taxi, dopo il via libera della VI Commissione. Questa importante normativa ridefinisce le regole per i servizi pubblici di linea, tra cui taxi e noleggio con conducente, puntando a migliorare qualità, trasparenza e sicurezza per cittadini e operatori. Scopriamo insieme cosa prevede questa rivoluzionaria riforma che cambierà il volto del trasporto urbano in città.

E’ stato approvato con voto unanime da parte del Consiglio comunale di Reggio Calabria, dopo il primo ok dato dalla VI Commissione consiliare, il regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di linea (servizio taxi e servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - approvato - consiglio - regolamento

Consiglio comunale: approvato il rendiconto 2024. Illustrate le strategie di riorganizzazione e sviluppo del territorio - Il consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò, riunitosi martedì 13 maggio, ha approvato il rendiconto 2024, presentando al contempo strategie di riorganizzazione e sviluppo del territorio.

Approvato il regolamento per l’affidamento dei lavori sotto soglia. Le ditte interessate possono fare domanda entro il 15 luglio Il Consiglio Comunale di Città Sant’Angelo ha approvato nella seduta del 26 giugno il regolamento per l’affidamento dei lavori sotto Vai su Facebook

Approvato dal Consiglio comunale il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali https://gazzettadisiena.it/approvato-dal-consiglio-comunale-il-regolamento-per-la-tutela-ed-il-benessere-degli-animali/… Vai su X

Consiglio Comunale – Oggi si discute l’approvazione TARI 2025 e il Regolamento di Polizia Urbana, poi altri 40 punti all’odg; Trasporto scolastico Arezzo, via libera del Consiglio comunale al nuovo regolamento; Rimini, consiglio comunale: approvato il regolamento per restauro degli edifici religiosi.

Reggio, Taxi si cambia: cosa prevede il nuovo regolamento - Castorina e Versace: "Turismo si fa anche offrendo servizi chiari e potenziando il sistema di trasporto urbano" ... Come scrive citynow.it

L’Aquila vara il nuovo Regolamento sociale: “Guardiamo negli occhi le fragilità” - Il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato oggi il nuovo Regolamento unico per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali ... Si legge su laquilablog.it