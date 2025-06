Apprendimenti bassi e classi numerose | i dati Invalsi smentiscono il mito Perché il vero problema della scuola si nasconde tra disuguaglianze sociali territori e risorse insufficienti

Scopri come i dati Invalsi sfatano il mito che classi numerose siano causa diretta di apprendimenti bassi. La vera problematica della scuola italiana si nasconde tra disuguaglianze sociali, territori svantaggiati e risorse insufficienti. Un'analisi approfondita che invita a ripensare le priorità per creare un sistema educativo più equo e efficace. Perché, alla fine, la soluzione non è solo nelle aule affollate, ma nelle disuguaglianze che le attraversano.

L'analisi dei dati Invalsi rivela un quadro completo della scuola che sfata un luogo comune diffuso. Contrariamente a quanto spesso sostenuto, gli apprendimenti bassi non sono direttamente correlati alla numerosità delle classi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: apprendimenti - bassi - classi - dati

