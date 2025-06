apple trionfa al botteghino con f1 e brad pitt

Apple conquista il botteghino con il suo nuovo successo: "F1" di Joseph Kosinski, interpretato da Brad Pitt, ha registrato un weekend da record, incassando 55,6 milioni di dollari in Nord America e 144 milioni nel mondo. Un risultato storico che dimostra come l’azienda di Cupertino riesca finalmente a brillare anche nel settore cinematografico, lasciando alle spalle i tentativi falliti del passato. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura?

