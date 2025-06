Applausi e grande partecipazione per la Fanfara della Polizia di Stato

Applausi scroscianti e un entusiasmo contagioso hanno animato Piazza Aldo Moro, gremita di pubblico palpabilmente emozionato. La Fanfara della Polizia di Stato ha regalato una serata indimenticabile con il suo repertorio raffinato e coinvolgente, sotto gli sguardi attenti di autorità civili e militari. Un evento che ha sottolineato l’importanza della cultura musicale come forma di solidarietà e integrazione, lasciando un ricordo indelebile nella comunità .

Una Piazza Aldo Moro gremita di pubblico entusiasta, un repertorio raffinato e coinvolgente, l’eccellenza musicale della Fanfara della Polizia di Stato e la presenza di numerose autoritĂ civili e militari: la serata di ieri sera 29 giugno ha sancito in grande stile la chiusura del ciclo dedicato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

