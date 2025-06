Appiccava incendi a legnaie e depositi in val Serina | denunciata una residente

Una residente di Serina, di circa 60 anni e afflitta da un difficile contesto familiare, è stata denunciata dopo aver appiccato numerosi incendi in legnaie e depositi abbandonati, destando apprensione tra i abitanti. I carabinieri, intervenuti lo scorso 12 giugno, hanno messo fine alla sua sequenza di episodi criminosi, contribuendo a ripristinare la sicurezza. La vicenda sottolinea quanto sia importante vigilare e intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Serina. Aveva appiccato diversi incendi che avevano destato preoccupazione ai residenti, ma i carabinieri l'hanno fermata ed è scattata la denuncia, lo scorso 12 giugno, da parte dei militari della caserma di Serina. Il soggetto, una residente del posto di circa 60 anni, provata da una particolare situazione familiare, è ritenuta responsabile per almeno sei roghi a carico di legnaie e depositi di materiale, situati in aree periferiche del paese ed altri sei di lieve entità. Gli episodi si erano verificati nelle ore serali e notturne, sempre con modalità simili: fiamme appiccate con innesco rudimentale, che fortunatamente non hanno provocato feriti, con danni ingenti alle strutture e con il costante rischio di propagazione agli edifici adiacenti dove risiedono persone.