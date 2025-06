Appicca un rogo per attirare i vigili del fuoco si apposta e spara contro la squadra | morti e feriti

Una domenica apparentemente tranquilla si è trasformata in una scena di orrore: un uomo ha appiccato un incendio per attirare i vigili del fuoco e, nel momento dell'intervento, ha aperto il fuoco contro di loro. Un agguato brutale e premeditato che ha causato vittime e ha scosso profondamente la comunità. La brutalità di questo gesto solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla minaccia di atti estremi.

Un agguato premeditato e brutale ha scosso una tranquilla domenica pomeriggio, quando un uomo ha appiccato un incendio per attirare sul posto una squadra di vigili del fuoco. Poco dopo aver segnalato l’emergenza con una chiamata ai soccorsi, ha atteso che i pompieri arrivassero per poi aprire il fuoco contro di loro. A sparare è stato un vero e proprio cecchino, appostato tra gli alberi, che ha colpito con precisione micidiale, uccidendo due vigili del fuoco e ferendone altri. Le autorità hanno descritto quanto accaduto come un agguato studiato nei minimi dettagli: “È stata un’imboscata totale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

