Appicca un incendio per tendere un' imboscata ai pompieri e spara | due morti

In un tragico episodio in Idaho, un uomo ha appiccato un incendio sulla Canfield Mountain per tendere un'imboscata ai vigili del fuoco, causando la morte di due di loro e ferendone gravemente un altro. La sua azzardata mossa ha sconvolto l'intera comunità, con il governatore che lo ha definito un'aggressione "atroce". L'ordine di rifugio sul posto rimane in vigore, mentre le autorità indagano su questa terribile tragedia...

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo √® stato¬†ferito a colpi d'arma da fuoco da un uomo che ha "intenzionalmente" appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, in Idaho, per tendere alle vittime un'imboscata. Il responsabile della sparatoria √® stato trovato morto e accanto a lui √® stata rinvenuta l'arma¬†presumibilmente usata nella sparatoria. Il governatore l'ha definita un'aggressione "atroce" e l'ordine di rifugio sul posto √® stato revocato solo domenica sera, dopo che una squadra di intervento tattico ha scoperto il corpo del presunto killer.¬† ¬† ¬† I funzionari non hanno rilasciato il suo nome, n√© hanno specificato il tipo di arma trovata. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Appicca un incendio per tendere un'imboscata ai pompieri e spara: due morti

