Appello Banca Marche assolti Massimo Bianconi e company

Dopo un decennio di battaglie legali, gli ex vertici di Banca Marche e Medioleasing riaccendono la speranza: sono stati tutti assolti, con sentenze che riconoscono l’innocenza e sanciscono il loro non coinvolgimento nella bancarotta. Un risultato che ridona dignità e giustizia a chi, ingiustamente, aveva affrontato anni di accuse. Questa vittoria mette in luce l'importanza di un sistema giudiziario equo e trasparente, capace di fare chiarezza e restituire serenità.

ANCONA – Da dieci anni di condanna a zero. Non sono responsabili della bancarotta gli ex vertici di Banca Marche e Medioleasing per i quali oggi è arrivata una assoluzione piena sotto diverse formule che vanno da “il fatto non sussiste” a “il fatto non costituisce reato” passando per “non aver. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: banca - marche - appello - assolti

"Le Marche purtroppo non crescono. Anche Banca d’Italia smentisce Acquaroli” - Le Marche, secondo la Banca d’Italia, non stanno crescendo come sostenuto dal Governatore Acquaroli e dalla sua maggioranza.

Crac Banca Marche, la sentenza d’appello: “Non ci sono colpevoli”; Crac Banca Marche, tutti assolti gli ex amministratori e Medioleasing. Cosa ne sarà ora dei risarcimenti; Nessun colpevole per l’ex Banca Marche: tutti assolti dalla Corte d’appello.

Crac Banca Marche, la sentenza d’appello: “Non ci sono colpevoli” - Assolti con formula piena gli altri sei dei 12 imputati complessivi che la vicenda aveva portato a processo: Massimo Bianconi, Stefano Vellesi, Giuseppe Barchiesi, Daniele Cuicchi, Massimo Batistelli ... Come scrive msn.com

Crac Banca Marche, tutti assolti gli ex amministratori e Medioleasing. Cosa ne sarà ora dei risarcimenti - È finito in una bolla di sapone il processo nato dal crac miliardario di Banca Marche, dichiarata fallita nel 2016. Segnala msn.com