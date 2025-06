Aperta una inchiesta sulla morte per un malore del militare dell’Esercito Eugenio Scordo durante il servizio di vigilanza

Una tragedia scuote Melicucco: Eugenio Scordo, militare dell’esercito italiano, muore improvvisamente durante un servizio di vigilanza a Castrovillari. Conosciuto per la sua cordialità e dedizione, lascia un vuoto nel cuore della comunità e una domanda aperta sulla causa del decesso. Si apre ora un’inchiesta per fare luce su questa perdita improvvisa e proteggere chi ha giurato di servire e tutelare.

Melicucco – il 29 giugno una notizia fa eco nel paese dell’entroterra della piana di Gioia Tauro, a Melicucco giunge la notizia della morte improvvisa di un padre di famiglia che conoscevano in molti nel paese per la sua cordialità, Eugenio Scordo di origine reggina, sposato a Melicucco, di anni 41 lascia la moglie e due bambini, mentre era in servizio a Castrovillari come militare, primo graduato dell’esercito italiano, al servizio dello stato. Le prime notizie dicono che si tratta di una embolia polmonare ma, come da prassi in queste vicende, essendo anche un militare dell’esercito italiano, l’ufficio di Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Aperta una inchiesta sulla morte, per un malore, del militare dell’Esercito Eugenio Scordo durante il servizio di vigilanza

