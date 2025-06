Aperitivo sul Ponte a Pescantina | tre serate di gusto e musica al tramonto sull’Adige

Preparatevi a vivere tre serate indimenticabili di gusto, musica e atmosfere suggestive sul ponte storico di Pescantina. Dal 4 al 6 luglio, “Aperitivo sul Ponte” trasformerà questa cornice unica in un palco naturale affacciato sull’Adige, dove il tramonto si accosta al profumo inconfondibile delle pesche “Principesca”. Un’esperienza estiva da non perdere, perfetta per godersi momenti di relax e convivialità con vista mozzafiato. La magia dell’estate vi aspetta!

Un tramonto sul fiume, il fascino di un ponte storico e il profumo inconfondibile delle pesche “Principesca”: da venerdì 4 a domenica 6 luglio torna “Aperitivo sul Ponte”, l’appuntamento estivo che trasformerĂ il ponte che collega Bussolengo a Pescantina in una cornice sospesa sull’Adige. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ponte - aperitivo - pescantina - tramonto

L’amatissimo Aperitivo sul Ponte di Bussolengo e Pescantina torna dal 04 al 06 luglio. Vi aspettiamo numerosi per un brindisi al tramonto nella cornice... Vai su Facebook

Aperitivo sul Ponte, tre serate di gusto e musica al tramonto sull’Adige; Aperitivo sul Ponte tra Bussolengo e Pescantina: gusto, musica e territorio al centro.

A Pescantina il belcanto inaugura il weekend dell’Aperitivo sul Ponte: tre giorni di gusto, musica e convivialità sull’Adige - «â€śAperitivo sul Ponte” è un momento di unione tra i nostri Comuni – afferma il sindaco di Pescantina, Aldo Vangi – e un’opportunità per valorizzare il territorio e far vivere il ponte come spazio di ... Riporta giornaleadige.it

Aperitivo sul Ponte che unisce Bussolengo e Pescantina. Rigorosamente a base della pesca del territorio. - In ogni caso si potrà bere un buon aperitivo a base di pesca godendosi un bel tramonto venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio sul ponte che unisce Bussolengo a Pescantina ... Secondo giornaleadige.it