Aperitivo e concerto da DisottoRoma

particolari, gli AllYouCanSing promettono di regalare un'esperienza indimenticabile. Un aperitivo raffinato e un concerto coinvolgente si uniscono in questa serata a Disottoroma, dove musica e convivialità si fondono per creare momenti magici e da ricordare. Preparatevi a lasciarvi trasportare dal ritmo e dall’atmosfera unica di questa serata imperdibile.

Protagonisti musicali della serata del 4 luglio saranno gli AllYouCanSing. Il duo, composto da Enrico e Pier, è una delle realtà più apprezzate della scena live romana, capace di creare un'alchimia unica con il pubblico Con un repertorio che spazia dai brani più iconici alle perle meno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

