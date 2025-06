Aperitivi dj arte Vi portiamo dentro il Torrino che riapre dopo 10 anni

Immagina di entrare in un luogo carico di storia e fascino, pronto a rivivere i suoi fasti con una rinascita che promette emozioni uniche. Il Torrino di Arezzo, chiuso ormai da quasi dieci anni, sta per riaprire, portando con sé un nuovo spirito: aperitivi esclusivi, DJ set coinvolgenti e arte che trasforma ogni serata in un'esperienza indimenticabile. Un progetto audace che saprà sorprendere e affascinare, senza dimenticare le sue radici.

E' chiuso da quasi 10 anni, l'ultimo servizio √® datato 2015. Ma per decenni √® stato¬†un punto di riferimento per la ristorazione di Arezzo e adesso¬†sta per riaprire. Con un progetto particolare, che da un lato svincoler√† la particolarissima struttura dalla funzione originaria, ma senza rinnegare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

