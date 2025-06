Aperilibro Madonna della Castagna e film all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se sei alla ricerca di intrattenimenti e appuntamenti imperdibili questa sera a Bergamo e provincia, non perderti le tante occasioni per scoprire cultura, divertimento e benessere. Dalla Festa della Madonna della Castagna al cinema all’aperto, passando per eventi culturali e attività sportive come il pilates, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Ecco le proposte più interessanti per vivere al massimo la serata e rendere speciale ogni momento.

Il nuovo appuntamento con “Aperilibro” dedicata a “La ribelle di Gaza”, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, il pilates a Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 30 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. NovitĂ di quest’anno: sarĂ attivo anche il servizio di pizzeria. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aperilibro, Madonna della Castagna e film all’aperto: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

