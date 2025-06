Antonio Tajani non percepisce uno stipendio di 700 mila euro l’anno

Contrariamente alle voci circolate, Antonio Tajani non percepisce uno stipendio di 770.000 euro all’anno. Circola un’immagine che indica questa cifra, ma si tratta di un dato non verificato. La realtà, secondo la dichiarazione dei redditi del 2024, smentisce queste affermazioni e rivela una situazione diversa. Per chi ha fretta, è importante affidarsi a fonti ufficiali per avere un quadro preciso.

Circola un'immagine che riporterebbe lo stipendio annuale del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Secondo quanto indicato, il leader di Forza Italia percepirebbe 770.000 euro all'anno, ovvero circa 3.000 euro al giorno. Tuttavia, le cifre diffuse non corrispondono alla realtà. Per chi ha fretta. L'immagine riprende lo screenshot di un sito che non riporta le stesse cifre.. Secondo la dichiarazione dei redditi del 2024, Tajani ha dichiarato un reddito annuale di circa 156 mila euro.. Il reddito annuale non è lo stipendio annuale che riceve in qualità di Ministro.. Analisi. L'immagine condivisa riporta il seguente testo:??????? TAJANI: IL GARANTE ITALIANO DEL POTERE SIONISTA-ATLANTISTA, VASSALLO DI BRUXELLES E TEL AVIV AL SERVIZIO DEL NUOVO ORDINE TRANSUMA??! All'anno: 770.

