Antonio Mastrovincenzo e l' ipotesi di candidarsi nella lista del presidente | Grazie Ci penso su

Antonio Mastrovincenzo, figura di grande esperienza politica, sta valutando attentamente la possibilità di candidarsi nella lista del presidente alle prossime regionali. La scelta di un rinnovamento nel PD di Ancona apre nuovi scenari e opportunità, stimolando riflessioni importanti sul futuro della politica locale. La decisione finale richiederà tempo e ponderatezza, ma certamente rappresenta un momento di grande fermento e speranza per il cambiamento. Restate sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite.

ANCONA – Come probabilmente è noto ai più, il Partito Democratico della provincia di Ancona ha deciso di seguire la linea del rinnovamento, non concedendo deroghe a un eventuale terzo mandato per le prossime elezioni regionali. A farne le spese, nella nostra provincia, sono stati Manuela Bora e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

