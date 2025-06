Antonio La Torre | Volevo gli occhi di fuoco eravamo sfavoriti Il punto di Patta è simbolico

Antonio La Torre ha condiviso con orgoglio e passione il trionfo degli azzurri agli Europei a squadre di Madrid, una vittoria che consacra l'Italia come protagonista indiscussa dell’atletica europea. La sua emozione si mescola alla soddisfazione di aver portato a casa un risultato storico, proseguendo un percorso di successi iniziato due anni fa. È la dimostrazione che, con determinazione e talento, anche le sfide più ardue possono essere vinte.

Antonio La Torre ha festeggiato insieme agli azzurri la conquista degli Europei a squadre, esultando per il meritatissimo trionfo ottenuto a Madrid. Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica non ha nascosto l’emozione per un successo strepitoso, valso la conferma dell’apoteosi di due anni fa a Chorzow: la ex Coppa Europa rimane nelle mani del Bel Paese, che ha offerto una prestazione estremamente solida nel corso di tutto il fine settimana. Il Professore ha analizzato attraverso i canali federali: “ Avevo chiesto occhi di fuoco e si è visto che tipo di risposta sono stati capaci di dare i nostri atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonio La Torre: “Volevo gli occhi di fuoco, eravamo sfavoriti. Il punto di Patta è simbolico”

In questa notizia si parla di: antonio - torre - occhi - fuoco

Antonio Franchini porta il suo “fuoco” a Torre Annunziata: presentazione al Marconi - Un viaggio emotivo che esplora i legami familiari, le paure e le speranze, intrecciando memorie e presenti.

Nel cuore della Valpolicella, tra vigneti e colline, sorge Villa Della Torre, una delle più originali dimore rinascimentali d’Italia. Ma a renderla davvero unica sono i suoi camini, o meglio… i suoi mostri. All’interno delle sale principali si trovano gigantesche teste s Vai su Facebook

Maltempo a Foggia, morto vigile del fuoco Antonio Ciccorelli: travolto dall'acqua per salvare altre vite; ?Teresa e Antonio, da Salerno a New York: «Scampati all’inferno delle Torri Gemelle»; Giovane pastore 23enne assassinato nelle campagne con un colpo d'arma alla testa.

Fuoco di Sant’Antonio: cause, sintomi, rimedi e vaccini - Quali sono i sintomi iniziali del Fuoco di Sant'Antonio, quando è contagioso, i rimedi e come si cura, quando si manifesta in chi ha avuto la varicella. Secondo gazzetta.it

Che cos'è il fuoco di Sant'Antonio e come curarlo? - Bruciore, dolore, prurito, lesioni cutanee, possono essere spia del fuoco di Sant’Antonio. Da dilei.it