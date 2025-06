Antonio 40enne vittima della strada | lascia 3 figli e la moglie incinta

La tragica perdita di Antonio Stanzione, 40 anni, lascia un vuoto profondo nella comunità di Cervinara, già scossa dal dolore per un altro lutto recente. Con moglie incinta e tre figli piccoli, Antonio rappresenta l’ennesima vittima di un incidente stradale che ha segnato le vite di molte persone. In un pomeriggio caldissimo di domenica, il suo sorriso si è spento troppo presto. La storia di Antonio ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza stradale.

A distanza di poche settimane dalla perdita di un giovane figlio vittima di un incidente stradale ( CLICCA E LEGGI QUI) la comunità di Cervinara si trova a piangere un altro concittadino. Antonio Stanzione, aveva appena 40 anni quando verso il tramento in un'afosa domenica pomeriggio ha trovato il tragico appunamento con la morte. Erano circa le 20:00 quando l'uomo a bordo della sua moto KTM si è scontrato con una Suzuki Vitara, perdendo la vita praticamente sul colpo. Non desterebbero invece preoccupazioni le condizioni del figlio 15enne a bordo della moto con lui, ma è il dolore e lo choc a lasciare attonita una famiglia e una comunità interna.

