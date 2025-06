Antonelli fa fuori Verstappen in Austria | il pilota italiano si scusa Max lo perdona

In un fine settimana di grande emozione al GP d’Austria, Antonelli si rende protagonista di un incidente che ha coinvolto Verstappen, scatenando commenti e reazioni a catena. L’italiano si è subito scusato, ricevendo il perdono di Max. Un episodio che testimonia quanto le emozioni possano esplodere in pista, lasciando spazio anche a gesti di sportività e rispetto tra avversari. La corsa, comunque, è stata dominata ancora una volta dalla McLaren, confermando il suo stato di forma.

“Quando sono arrivato a pinzare ho bloccato il posteriore e da lì è successo il disastro. Mi dispiace per Max, non c’entrava nulla”. Ha esordito così Kimi Antonelli dopo l’ incidente causato al primo giro e che ha coinvolto Max Verstappen, mettendo subito out entrambi al GP d’Austria, dove c’è stata la “solita” doppietta McLaren. L’olandese – solitamente dal carattere focoso e molto istintivo nelle risposte – ha però avuto subito parole “dolci” per il diciottenne: “Non c’è problema. Nessuno fa queste cose qui di proposito, vado d’accordo con Kimi”. Perdono immediato dunque del quattro volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it