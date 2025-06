Antenna 5G Cammarano M5S | No a Capaccio | inviata lettera alle autorità competenti

Questa mattina ho inviato una lettera alle autorità competenti per esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo l’installazione dell’antenna 5G a Cammarano, nel comune di Capaccio Paestum. È fondamentale garantire che le decisioni sulla salute pubblica siano prese con trasparenza e attenzione all’ambiente. Ascoltare le voci dei cittadini è il primo passo verso scelte più consapevoli e sostenibili.

“Questa mattina ho inviato una missiva al sindaco di Capaccio Paestum, all’assessore all’Ambiente della Regione Campania, alla Direzione Generale per l’Ambiente, alla Direzione ARPAC e al Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno per esprimere profonda preoccupazione in merito all’installazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

