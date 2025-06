Ansia Zeman il silenzio degli amici | l’annuncio gela

Dopo mesi di silenzio, Karel Zeman rompe il suo lungo silenzio con parole amare e sincere, facendo luce su un episodio che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Il figlio dell’allenatore Zdenek Zeman si sente tradito dall’assenza di amici e supporto in un momento così difficile, evidenziando la dura prova vissuta durante la degenza del padre. Un gesto che invita a riflettere sull’importanza della solidarietà nei momenti di crisi.

Il figlio Karel rompe il silenzio con un post amaro dopo la lunga degenza del tecnico boemo: "il silenzio degli amici" è stato un duro colpo Dopo mesi di silenzio, Karel Zeman ha scelto di tornare a parlare. Il riferimento va a quanto accaduto a febbraio, quando Zdenek Zeman era stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un' ischemia cerebrale. Aveva accusato sintomi evidenti, disartria e ipostenia alla gamba destra, ed era arrivato in codice rosso. I medici lo avevano subito trasferito in terapia intensiva neurologica, dove è stato monitorato a lungo. Le sue condizioni erano apparse stabili, ma la prognosi era rimasta riservata per diversi giorni.