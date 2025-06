Annegamento a Rende Simona Vanessa Szilagyi bimba di 8 anni muore in un parco acquatico | struttura sotto sequestro

Un tragico incidente scuote la Calabria: una bambina di soli otto anni, Simona Vanessa Szilagyi, ha perso la vita al Parco Acquatico “Santa Chiara” di Rende in un drammatico episodio di annegamento. La struttura, ora sotto sequestro, solleva molte domande sulla sicurezza. Mentre le indagini proseguono, il dolore della famiglia si unisce alla preoccupazione collettiva per garantire che tragedie simili non si ripetano.

Un’assurda tragedia si è consumata questo pomeriggio al Parco Acquatico “Santa Chiara” di Rende, in provincia di Cosenza. Una bambina di appena otto anni, di origine romena e identificata come Simona Vanessa Szilagyi, ha perso la vita dopo essere annegata nella piscina del parco. Dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba era entrata in acqua fino a circa un metro di profondità quando ha perso contatto con il fondo e, molto probabilmente, accusato un malore che le ha impedito di riemergere. Alcuni bagnanti presenti, tra cui due infermieri fuori servizio, hanno subito lanciato l’allarme, tentando disperatamente manovre di rianimazione prima dell’arrivo del 118. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Annegamento a Rende, Simona Vanessa Szilagyi, bimba di 8 anni, muore in un parco acquatico: struttura sotto sequestro

