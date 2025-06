Anna Virgili cresce ancora | | Nuove aperture e tanti progetti

Anna Virgili continua a crescere e a innovare, con nuove aperture e progetti ambiziosi che rafforzano la sua presenza nel panorama del Made in Italy. Il 2024 ha segnato un altro passo avanti per il Gruppo, consolidando la sua posizione di eccellenza e aprendo le porte a future sfide e opportunità . Alessandro Gaetani, membro del consiglio di amministrazione, sottolinea come questa crescita rappresenti solo l'inizio di un percorso di successo sempre più brillante.

LO SVILUPPO del Gruppo Anna Virgili si è ulteriormente concretizzato nel corso del 2024. Il bilancio relativo all’esercizio appena concluso evidenzia, infatti, performance di crescita considerevoli che ha permesso all’azienda marchigiana di accrescere il proprio spazio nel panorama del Made in Italy. Alessandro Gaetani membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Anna Virgili ha infatti spiegato come "la storica azienda marchigiana che da oltre 36 anni è leader nel settore del retail e della pelletteria" abbia concluso il 2024 con un risultato straordinario: l’apertura di ben 6 nuovi negozi e un fatturato previsto di 17 milioni di euro, rispetto ai 12 milioni raggiunti nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anna Virgili cresce ancora:: "Nuove aperture e tanti progetti"

