Anita Bottazzo | Negli USA per provare nuovi metodi di allenamento I 50 rana alle Olimpiadi…

Anita Bottazzo, giovane talento della rana italiana, sta vivendo un’avventura stimolante negli Stati Uniti, sperimentando nuovi metodi di allenamento per portare le proprie performance alle Olimpiadi. Ospite a Swim Zone su OA Sport, la campionessa classe 2003 ha condiviso il suo presente e i progetti futuri, rivelando come questa esperienza internazionale stia contribuendo a plasmare il suo cammino verso l’eccellenza. La sua determinazione e passione sono un esempio di dedizione e ambizione nel mondo del nuoto.

Nell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stata Anita Bottazzo l’ospite di giornata. La ranista classe 2003, attualmente negli Stati Uniti dove ha scelto di vivere ed allenarsi, si è raccontata in una lunga intervista che ha toccato diversi argomenti su presente e futuro. In primo luogo, la nativa di Oderzo, ha fatto il punto della situazione sul suo momento: “Sto bene. Di recente stiamo lavorando abbastanza in preparazione al Mondiale. Le sensazioni nelle ultime gare sono state buone per cui sono contenta. Nelle prove in programma non ci sarà il Sette Colli. Ho preferito tornare negli States per lavorare, anche perchè la qualificazione per Singapore l’avevo già. 🔗 Leggi su Oasport.it