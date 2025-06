Animaphix 2025 a Bagheria torna il cinema d' animazione autoriale internazionale

Animaphix 2025 a Bagheria si prepara a sorprendere gli appassionati di cinema d’animazione con la sua undicesima edizione, un’occasione imperdibile per scoprire i nuovi linguaggi contemporanei. Dal 29 luglio al 3 agosto, Villa Cattolica e il Museo Guttuso ospiteranno un ricco programma di film, mostre, talk e incontri, offrendo un’esperienza unica nel mondo dell’animazione autoriale internazionale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle arti visive e della creatività senza confini.

Undicesima edizione per Animaphix - Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, che dal 29 luglio al 3 agosto 2025 dà appuntamento a Bagheria negli spazi di Villa Cattolica - Museo Guttuso, proponendo il meglio dell’animazione autoriale internazionale e presentando film, mostre, talk, incontri e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

