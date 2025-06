Anghiari trionfa nel Palio della Vittoria 2025 grazie all’impresa di Luca Capacci

Anghiari celebra un ritorno memorabile al Palio della Vittoria 2025, grazie all'impresa epica di Luca Capacci. Con una performance straordinaria nella corsa in salita più spettacolare d’Italia, l’atleta anghiarese ha riportato il successo dopo dieci anni di attesa, scrivendo una nuova pagina di gloria per la sua comunità . Questa vittoria segna un capitolo emozionante nell’XXI edizione del Palio, consolidando la passione e la determinazione di Anghiari. Un trionfo che rimarrà impresso nella storia.

Anghiari festeggia la sua quinta vittoria nel Palio della Vittoria, conquistata con una straordinaria prestazione di Luca Capacci, protagonista assoluto dell’edizione 2025. L’atleta anghiarese ha tagliato il traguardo per primo nella corsa in salita piĂą folle e affascinante d’Italia, regalando al Comune ospitante un successo che mancava da dieci anni, dopo il trionfo del 2015 firmato Matteo Giorni. Il Palio, giunto alla sua XXI edizione dell’era moderna, si è svolto come da tradizione il 29 giugno per commemorare la storica Battaglia di Anghiari del 1440. Capacci ha coperto i 1440 metri del durissimo percorso in 5 minuti e 40 secondi, precedendo di 6” Samuele Cesaroni di Montepulciano e di 10” Luca Pentolini di CittĂ di Castello. 🔗 Leggi su Lortica.it