Andy Roddick sorpreso | Strano il licenziamento di Panichi e Badio da parte di Sinner

La decisione di Jannik Sinner di interrompere i rapporti con Marco Panichi e Ulises Badio ha lasciato molti sorpresi, anche tra grandi expert come Andy Roddick. Un gesto che ha suscitato non poche domande in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, dove il nostro talento si appresta ad affrontare Luca Nardi. La scelta di Sinner apre un nuovo capitolo nel suo percorso, ma quali sono le vere motivazioni dietro questa mossa?

Fa ancora discutere la decisione di Jannik Sinner di aver interrotto il proprio rapporto col preparatore atletico, Marco Panichi, e il fisioterapista, Ulises Badio a pochi giorni dall’inizio di un torneo prestigioso come Wimbledon. Domani è previsto l’esordio del n.1 del mondo contro Luca Nardi, in apertura del programma sul campo n.1. “ Non c’è una ragione specifica per cui sono stati fatti questi cambiamenti. Non è successo nulla di eclatante. La finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato. A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andy Roddick sorpreso: “Strano il licenziamento di Panichi e Badio da parte di Sinner”

In questa notizia si parla di: panichi - sinner - andy - roddick

Sinner ‘sconfitto’ al Roland Garros, vince il preparatore Panichi e punizione per Jannik – Video - Jannik Sinner, dopo la sconfitta al Roland Garros, si ritrova a fare push up come 'punizione' insieme al suo team.

Andy Roddick perplesso sulla scelta di Jannik Sinner: "È davvero strano”. L'ex numero uno statunitense ha parlato della decisione dell'azzurro di separarsi da Panichi e Badio https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100673/andy-roddick-pe Vai su X

Il silenzio in conferenza stampa di Jannik Sinner alimenta le illazioni sui motivi che hanno portato all’addio di due membri del suo staff. Vai su Facebook

Roddick commenta il cambio nel team di Sinner: “Una decisione che lascia a bocca aperta”; Sinner, Roddick critico dopo l’addio a Panichi e Badio: “Che errore prima di Wimbledon”. Bertolucci: Non lo dirà mai; Sinner, Andy Roddick snobba Jannik: Ecco chi vincerà Wimbledon | .it.

Andy Roddick perplesso sulla scelta di Jannik Sinner: "È davvero strano” - La notizia della separazione a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon tra Jannik Sinner, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non era in alcun modo preventivata nell’a ... Lo riporta tennisworlditalia.com

Roddick perplesso: “Sinner? Decisione strana, di cui non sapremo mai il vero motivo” - Jannik Sinner ha sorpreso tutti pochi giorni prima dell’inizio di Wimbledon, annunciando la separazione dal suo preparatore atletico Marco Panichi e dal suo fisioterapista ... Riporta tennisitaliano.it