Andros 20 anni di innovazione e qualità del silenzio Un messaggio diretto | La verità spesso da fastidio

Da vent’anni, Andros incarna l’eccellenza italiana nel silenzio e nell’isolamento acustico, un percorso fatto di innovazione e qualità che ha conquistato il mondo. La festa di giugno al Molino Rosso di Imola ha celebrato questa storia di successo, condividendo con amici e collaboratori il forte orgoglio per un impegno costante. E questa è solo l’inizio di nuove sfide e traguardi…

Nel cuore della Romagna, tra la concretezza del fare e la tensione costante verso la qualità, Andros ha festeggiato i suoi vent’anni con un evento simbolico tenutosi il 27 giugno al Molino Rosso di Imola. Una serata all’insegna dell’orgoglio per un percorso iniziato nel 2005 e oggi riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel settore dell’isolamento acustico. Presenti il sindaco Marco Panieri, dipendenti, clienti e collaboratori storici. Ma la festa ha avuto un significato che è andato oltre la ricorrenza: è stata, nelle parole di Andrea Tozzola, “un viatico per mandare un messaggio”. L’azienda, fondata da un’intuizione in controtendenza, ha oggi alle spalle oltre due milioni di metri quadrati di isolamento al calpestio installati e 250 mila per pareti divisorie, per circa 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it