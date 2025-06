Ancora fiamme al carcere di Sollicciano

Ancora fiamme al carcere di Sollicciano: un principio di incendio ha recentemente colpito il pergolato con guaina, rischiando di scatenare una situazione esplosiva. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La tensione resta alta, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Ancora fiamme in carcere. A Sollicciano la situazione resta sempre esplosiva. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in loco intorno alle 14:45 di oggi, per un principio di incendio che ha coinvolto una porzione di pergolato con guaina, dove vi era del materiale, probabilmente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

